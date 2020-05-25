В Буйнакском районе, в селе Эрпели начато строительство нового детсада

Глава Буйнакского района Камиль Изиев проинспектировал ход строительства детского сада на 120 мест в селении Эрпели Буйнакского района.

Появление нового детсада позволит повысить доступность дошкольного образования, так как действующий сад находится в аварийном состоянии.

В будущем планируется снести аварийное здание и построить на его месте новый детский сад.

На застраиваемом участке общей площадью более 6000 тысяч квадратных метров, завершена заливка основания фундамента бетоном.

В разговоре с застройщиком Глава района Камиль Изиев высказал пожелание о необходимости привлечения к работе местных жителей. Это очень важный вопрос, как трудоустройства, так и доходов местных жителей.

Согласно проекту, здание нового дошкольного учреждения будет соответствовать всем современным стандартам.

Планируется, что к концу 2020 года новый детсад откроет свои двери для маленьких эрпелинцев, а также появятся новые рабочие места, что очень важно для небольшого села.