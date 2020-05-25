В Дербент прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ

24 мая в Дербент по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с рабочим визитом прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин. На месте его встречали заместитель главы администрации города ЗаурЭминов, помощник главы администрации Арсен Ибрагимов, другие официальные лица.

24 мая в Дербент по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с рабочим визитом прибыл начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин. На месте его встречали заместитель главы администрации города ЗаурЭминов, помощник главы администрации Арсен Ибрагимов, другие официальные лица.

ВладимирТришункин побывал на территории Центральной городской больнице, где идут подготовительные работы для строительства инфекционного госпиталя. Напомним, что он возводится по проекту Министерства обороны России в рамках поручения Президента страны Владимира Путина. Строительство госпиталя для больных короновирусом будет возводиться по специальной технологии, и он будет оснащен всем необходимым оборудованием.

Осмотрев строительную площадку, Владимир Тришункин остался доволен результатами работы и организацией взаимодействия администрации города и Министерства обороны РФ. Он отметил, что все работы идут по плану, в ближайшие сутки они завершатся и площадка будет передана под строительство госпиталя.

