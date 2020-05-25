В субботу, 23 мая, Председатель Правительства РД Артём Здунов посетил ряд государственных унитарных предприятий в Каякентском районе.

Премьер осмотрел сельхозугодья ГУП «Каспий» в селе Первомайское, основными видами деятельности которого являются производство винограда и зерна.

Общая площадь земель, закреплённых за ГУП, составляет 2351 га, в том числе сельхозугодья – 2198 га, из них пашни – 1481 га, виноградники– 484 га, из которых 420 га плодоносящие и пастбища – 233 га.

Виноградники представлены сортами Агадаи, Молдова, Мускат Гамбургский, Августин, Рислинг рейнский, Левокумский устойчивый, Ркацители.

Руководитель предприятия Курбан Габибов доложил о состоянии виноградарства.

Все сезонные полевые работы на его предприятии были проведены своевременно, несмотря на ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике. Все прошло в штатном режиме, работники вовремя произвели необходимые работы», - отметил он.

Среднегодовая численность работников ГУП составляет 195 человек.

В рамках командировки Председатель Правительства РД ознакомился также с деятельностью ГУП «Утамышский», осмотрел озимые зерновые и виноградники.

Основными видами специализации предприятия являются виноградарство и производство зерна.

За предприятием закреплено 4466 га земель, в том числе сельхозугодья – 4019 га, из них пашни – 1805 га, виноградники – 137 га, пастбища – 1275 га, сенокосы – 502 га.

Из общей площади виноградников 137 га, 97 га – плодоносящие, 40 га – молодые.

В 2019 году ГУПом произведена закладка новых виноградников на площади 33 га. Выращиваются сорта винограда: Ркацители, Агадаи, Молдова, Рислинг рейнский. Среднегодовая численность работников хозяйства – 62 человека.

В 2019 году предприятием собрано 7500 ц винограда при средней урожайности 77,3 ц/га, что на 79 ц больше, чем в 2018 году.

Руководители данных предприятий Курбан Габибов и Арсланали Ибрагимов выразили слова благодарности Главе региона и Председателю Правительства за средства, выделенные из республиканского бюджета на поддержку мелиоративного комплекса в объеме 500 млн рублей.

За счет указанных средств, как отметил руководитель ГУП «Утамышский», были осуществлены работы по ремонту и реконструкции и строительству новых объектов мелиорации.

В частности, ГУП «Утамышский» провел реконструкцию оросительной системы, что позволило обеспечить стабильную подачу воды на сельхозугодья как своего предприятия, так и расположенного рядом ГУПа «Каспий».

«За счет стабильного обеспечения водой виноградников урожайность винограда повысилась с 40 ц/га до 80 ц/га, то есть в два раза. Это стало возможным благодаря реконструкции оросительных систем на средства республиканского бюджета», - отметил Арсланали Ибрагимов.

В связи с этим руководители данных предприятий обратились с просьбой сохранить меру поддержки, что позволит им завершить все начатые работы и обеспечить дальнейшее наращивание объема производства винограда и зерновых этих ГУПов.