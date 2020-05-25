ЗАМАНА - Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице

Автор
25 мая, 2020. Понедельник 11:58
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице
Информация

 Учредитель ресторана «Аура» города Махачкалы оказал помощь Кайтагской центральной районной больнице.

 Гражданин передал медучреждению 40 комплектов защитных комбинезонов и 40 респираторов, для ограждения врачей и медперсонала от заражения опасной коронавирусной инфекцией при контакте с больными во время оказания им медицинской помощи. Также он отправил больнице 2 пульсоксиметра для измерения пульса и содержания кислорода в крови у больных.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов и медперсонал выразили признательность и благодарность земляку за оказанную поддержку кайтагской больнице в тяжелое для района и его жителей время.

 «Такую помощь могут оказывать люди с добрым сердцем и широкой душой. И поверьте, то, что сделано от души и во благо здоровья и жизни людей никогда не останется незамеченным. Спасибо вам большое!» - поблагодарил глава района.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top