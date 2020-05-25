Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил учредителя ресторана «Аура» за оказанную помощь районной больнице

Учредитель ресторана «Аура» города Махачкалы оказал помощь Кайтагской центральной районной больнице.

Гражданин передал медучреждению 40 комплектов защитных комбинезонов и 40 респираторов, для ограждения врачей и медперсонала от заражения опасной коронавирусной инфекцией при контакте с больными во время оказания им медицинской помощи. Также он отправил больнице 2 пульсоксиметра для измерения пульса и содержания кислорода в крови у больных.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов и медперсонал выразили признательность и благодарность земляку за оказанную поддержку кайтагской больнице в тяжелое для района и его жителей время.

«Такую помощь могут оказывать люди с добрым сердцем и широкой душой. И поверьте, то, что сделано от души и во благо здоровья и жизни людей никогда не останется незамеченным. Спасибо вам большое!» - поблагодарил глава района.