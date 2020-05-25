Учредитель ресторана «Аура» города Махачкалы оказал помощь Кайтагской центральной районной больнице.
Гражданин передал медучреждению 40 комплектов защитных комбинезонов и 40 респираторов, для ограждения врачей и медперсонала от заражения опасной коронавирусной инфекцией при контакте с больными во время оказания им медицинской помощи. Также он отправил больнице 2 пульсоксиметра для измерения пульса и содержания кислорода в крови у больных.
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов и медперсонал выразили признательность и благодарность земляку за оказанную поддержку кайтагской больнице в тяжелое для района и его жителей время.
«Такую помощь могут оказывать люди с добрым сердцем и широкой душой. И поверьте, то, что сделано от души и во благо здоровья и жизни людей никогда не останется незамеченным. Спасибо вам большое!» - поблагодарил глава района.