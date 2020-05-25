Артем Здунов встретился со спасателями Волжского спасательного центра МЧС РФ

Об этом сообщается на официальной странице Председателя Правительства РД в Инстаграм.

«Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня поприветствовал на дагестанской земле прибывших в республику с очень важной и благородной миссией спасателей Волжского спасательного центра МЧС России.

Прибыло их 60 человек и 14 единиц техники.

К сожалению, ситуация в регионе, в силу разных обстоятельств, сложилась непростая.

Специалистам предстоит провести масштабную работу — дезинфекцию общественных территорий и социальных учреждений в горной и предгорной части субъекта.

Для проведения работ по санитарной обработке территория республики поделена на 9 зон с учётом показателей по заболеваемости.

По поручения Президента Российской Федерации главой МЧС России Евгением Зиничевым в республику ранее были направлены спасатели из Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России. Они уже провели работу в Махачкале, Дербенте, Кизляре, Хасавюрте и Каспийске», — написал Артем Здунов.