ЗАМАНА - Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

Автор
23 мая, 2020. Суббота 23:25
Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам.

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам
Информация

"Дорогие дагестанцы! По традиции праздник Ураза-байрам всегда отмечался в Дагестане всенародно, широко и щедро. Люди навещали старших, поздравляли родственников и близких, соседей, помогали нуждающимся. Сегодня из-за опасности заражения коронавирусом через рукопожатия, объятия и близкое общение мы должны оставаться дома, в семейном кругу, оберегая родных и близких от этой болезни. В эти весенние месяцы общественные организации, духовенство, власть, бизнес, простые люди объединились в противостоянии пандемии.
Сегодня каждый из нас испытывает признательность врачам - за мужественное исполнение долга, терпение и доброе отношение к больным, к волонтерам,  к социальным работникам, благотворительным фондам, всем, кто оказывает помощь нуждающимся. Наш Президент, Владимир Владимирович Путин поручил Правительству Российской Федерации оказать помощь Дагестану. Он сказал, что в это трудное время Дагестан пройдёт вместе с Россией. К нам направлены бригады врачей, обеспечивается поставка в полном необходимых лекарств для стационарного и амбулаторного лечения, разворачиваются военно-полевые госпитали в Буйнакске и Ботлихе, возводятся высоко технологичные медицинские центры в Дербенте, Каспийске и Батаюрте, Командированные в Дагестан специалисты МЧС России проводят дезинфекцию в городах и селах республики.  Это большая поддержка страны! Теперь, все зависит от нас, как мы будем соблюдать меры самоизоляции. Для того, чтобы мы оставались дома Правительством республики 25 и 26 мая объявлены дополнительными выходными днями. Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю Вас с наступлением праздника Ураза-байрам, завершающим благословенный месяц Рамадан! Желаю каждому крепкого здоровья и всего самого доброго!", - говорится в  поздравлении.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top