Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил верующих республики с праздником Ураза Байрам

"Дорогие дагестанцы! По традиции праздник Ураза-байрам всегда отмечался в Дагестане всенародно, широко и щедро. Люди навещали старших, поздравляли родственников и близких, соседей, помогали нуждающимся. Сегодня из-за опасности заражения коронавирусом через рукопожатия, объятия и близкое общение мы должны оставаться дома, в семейном кругу, оберегая родных и близких от этой болезни. В эти весенние месяцы общественные организации, духовенство, власть, бизнес, простые люди объединились в противостоянии пандемии.

Сегодня каждый из нас испытывает признательность врачам - за мужественное исполнение долга, терпение и доброе отношение к больным, к волонтерам, к социальным работникам, благотворительным фондам, всем, кто оказывает помощь нуждающимся. Наш Президент, Владимир Владимирович Путин поручил Правительству Российской Федерации оказать помощь Дагестану. Он сказал, что в это трудное время Дагестан пройдёт вместе с Россией. К нам направлены бригады врачей, обеспечивается поставка в полном необходимых лекарств для стационарного и амбулаторного лечения, разворачиваются военно-полевые госпитали в Буйнакске и Ботлихе, возводятся высоко технологичные медицинские центры в Дербенте, Каспийске и Батаюрте, Командированные в Дагестан специалисты МЧС России проводят дезинфекцию в городах и селах республики. Это большая поддержка страны! Теперь, все зависит от нас, как мы будем соблюдать меры самоизоляции. Для того, чтобы мы оставались дома Правительством республики 25 и 26 мая объявлены дополнительными выходными днями. Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю Вас с наступлением праздника Ураза-байрам, завершающим благословенный месяц Рамадан! Желаю каждому крепкого здоровья и всего самого доброго!", - говорится в поздравлении.