Медицинским работникам Каякентского района произвели выплаты стимулирующего характера

На стационарном лечении с вирусной пневмонией находятся 152 больных. За последние сутки поступил 21 человек, выписалось 34. Также по информации, предоставленной главным бухгалтером ГБУ РД «Каякентская ЦРБ», были произведены выплаты стимулирующего характера за апрель месяц в общей сумме 8 300 000 руб. с учетом страховых взносов в целях реализации постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020г. №484 согласно приказа министра здравоохранения РД №329-П от 22 апреля 2020г. «Об осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

Врио главы МР «Каякентский район» Магомед Эльдерханов от имени всех жителей Каякентского района и от себя лично выразил благодарность всем медицинским работникам ГБУ РД «Каякентская ЦРБ», на чьих плечах сегодня борьба с распространением коронавируса. «Сейчас наши медики на первом ряду обороны от коронавируса и это не громкие слова. Благодаря самоотверженной работе медиков удается вылечивать жителей нашего района от нового вида заболевания. Сегодня от ответственности, самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится режим самоизоляции, и эпидемия пойдет на спад. Ограничить передвижения, следовать предписаниям наших медиков – лучшая помощь врачам», – отметил Магомед Эльдерханов.