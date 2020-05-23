ЗАМАНА - Глава Карабудахкентского района рассказал о ситуации в муниципалитете в связи с пандемией коронавируса

Глава Карабудахкентского района рассказал о ситуации в муниципалитете в связи с пандемией коронавируса

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23 мая, 2020. Суббота 14:58
Глава Карабудахкентского района рассказал о ситуации в муниципалитете в связи с пандемией коронавируса

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев прокомментировал ситуацию, которая складывается в районе по линии борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава Карабудахкентского района рассказал о ситуации в муниципалитете в связи с пандемией коронавируса
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Как сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета, глава района остановился на таких вопросах, как информирование населения о вреде и опасности нового вируса, введении ограничительных режимов. «Столкнувшись с ростом заболеваний, мы развернули достаточное количество коек для больных. При возможностях нашей инфекционной больницы в 20 коек мы дополнительно развернули еще 230 мест, подключили санаторные объекты. Общими усилиями нам удалось преодолеть пик заболевания и избежать массовых вспышек», – сказал Махмуд Амиралиев. Говоря о лекарственном обеспечении, глава района констатировал, что нехватки лекарств не было, и к этой работе также подключились меценаты, которые дополнительно передавали лекарства  в район. Махмуд Амиралиев рассказал о планах поддержки предпринимателей, снижении налоговой нагрузки, предоставлении субсидий: «Взять, к примеру, аграриев, которые ни на минуту не остановили процесс, так как они заняты очень важным делом – обеспечением населения плодоовощной продукцией. Мы будем им помогать и субсидировать».

 

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