ЗАМАНА - Кайтагские дети призвали всех дагестанских детей оставаться дома во время Ураза-Байрама

Кайтагские дети призвали всех дагестанских детей оставаться дома во время Ураза-Байрама

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23 мая, 2020. Суббота 14:55
Кайтагские дети призвали всех дагестанских детей оставаться дома во время Ураза-Байрама

Накануне празднования любимого всеми мусульманами праздника Ураза-Байрам в соцсетях Кайтагского района был запущен флешмоб под хештегом #детидомавУразаБайрам.

Кайтагские дети призвали всех дагестанских детей оставаться дома во время Ураза-Байрама
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 Данный флешмоб был направлен на то, чтобы призвать всех детей Республики Дагестан, в связи с распространившейся пандемией коронавируса на территории региона, в праздничный день не подвергать риску свое здоровье и здоровье близких людей отказавшись от совершения подворовых обходов с целью сбора сладких подарков.

 

К флешмобу охотно подключились дети из разных сельских поселений района: Маджалиса, Ахмедкента, Баршамая, Джибахни, Новой Барши, Рука, Темеллера, Шиляги, поселка Родниковый.

 

Дети, в своих обращениях отметили, что в этом году, в день празднования Ураза-Байрама они не пойдут собирать сладости, а останутся дома, так очень переживают за здоровье взрослых, родителей и близких друзей и не желают заразиться коронавирусом став переносчиками опасной инфекции. Затем они призвали всех детишек республики прислушаться к их словам и поступить так же.

 

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что ответственный подход кайтагских детей к всеобщей проблеме вне всяких похвал и достоин большого уважения.

 

«Вижу, что дети понимают всю важность самоизоляции в сегодняшние дни. Своим призывом они стараются оградить нас, взрослых, от угрозы заражения. Считаю, что данный порыв нам необходимо ценить. Ведь забота наших детей о нас это лучший подарок в день священного праздника Ураза-Байрам», - подчеркнул он.

 

Дети Кайтагского района передают эстафету своим сверстникам из соседних Дахадаевского, Дербентского и Табасаранского районов.

 

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