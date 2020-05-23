Кайтагские дети призвали всех дагестанских детей оставаться дома во время Ураза-Байрама

Данный флешмоб был направлен на то, чтобы призвать всех детей Республики Дагестан, в связи с распространившейся пандемией коронавируса на территории региона, в праздничный день не подвергать риску свое здоровье и здоровье близких людей отказавшись от совершения подворовых обходов с целью сбора сладких подарков.

К флешмобу охотно подключились дети из разных сельских поселений района: Маджалиса, Ахмедкента, Баршамая, Джибахни, Новой Барши, Рука, Темеллера, Шиляги, поселка Родниковый.

Дети, в своих обращениях отметили, что в этом году, в день празднования Ураза-Байрама они не пойдут собирать сладости, а останутся дома, так очень переживают за здоровье взрослых, родителей и близких друзей и не желают заразиться коронавирусом став переносчиками опасной инфекции. Затем они призвали всех детишек республики прислушаться к их словам и поступить так же.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что ответственный подход кайтагских детей к всеобщей проблеме вне всяких похвал и достоин большого уважения.

«Вижу, что дети понимают всю важность самоизоляции в сегодняшние дни. Своим призывом они стараются оградить нас, взрослых, от угрозы заражения. Считаю, что данный порыв нам необходимо ценить. Ведь забота наших детей о нас это лучший подарок в день священного праздника Ураза-Байрам», - подчеркнул он.

Дети Кайтагского района передают эстафету своим сверстникам из соседних Дахадаевского, Дербентского и Табасаранского районов.