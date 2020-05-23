Специалисты МЧС России продолжают проводить в Республике Дагестан масштабную дезинфекцию

МЧС направила специалистов Волжского спасательного центра из Самары в Дагестан для оказания республике помощи по дезинфекции региона, необходимой на фоне распространения коронавируса. Об этом в субботу, 23 мая, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

«23 мая автоколонна в составе 60 специалистов радиационной химической и биологической защиты и 14 единиц техники выдвинулась из Самары. Специалисты будут проводить дезинфекционные работы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе», ― рассказали агентству в МЧС.

Кроме того, в ведомстве добавили, что большую часть группировки составила специальная техника, которая предназначена для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.

21 мая Роспотребнадзор отправил в республику противоэпидемическую бригаду Ставропольского противочумного института для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции соцобъектов.

По проекту Минобороны в республике будут построены три медицинских центра для лечения больных COVID-19 — в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил обеспокоенность по поводу распространения коронавирусной инфекции в Дагестане в связи с приближением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам, который традиционно отмечается в мечетях.

Проблема достигла такого масштаба, что 18 мая стала главной темой совещания президента России Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики.

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