Администрация МО «город Хасавюрт», Спасатели и специалисты МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ «МО ГО «город Хасавюрт», МУП «Хас-благоустройство», ОМВД России по г. Хасавюрт оказывают всю необходимую помощь прибывшим специалистам.
Донские спасатели продолжают дезобработку в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 23 мая, 2020. Суббота 14:39
Донской спасательный центр МЧС России продолжает проводить обработку социальных объектов. В течении дня обработке дезинфицирующим составом подверглись оптово-розничный рынок «Терек», рынок «Аризон», расположенный заречной части города, территория и помещения ж/д станции «Хасавюрт», а также подземные переходы с выходом на ж/д вокзал.
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