ЗАМАНА - Владимир Лемешко проверил ход строительства инфекционного госпиталя в Хасавюртовском районе

Владимир Лемешко проверил ход строительства инфекционного госпиталя в Хасавюртовском районе

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23 мая, 2020. Суббота 14:18
Владимир Лемешко проверил ход строительства инфекционного госпиталя в Хасавюртовском районе

22 мая Хасавюртовский район с рабочим визитом посетил вице-премьер Правительства РД Владимир Лемешко в сопровождении врио министра по строительству и ЖКХ РД  Мурада Алиева.

Владимир Лемешко проверил ход строительства инфекционного госпиталя в Хасавюртовском районе
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Делегацию встретил глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов и после обсуждения рабочих вопросов, выехали в селение Ботаюрт, где в активной фазе идет строительство многопрофильного медицинского центра. Буквально вчера глава района Джамбулат Салавов и гендиректор военно-строительной компании МЕГАПИР Анатолий Алексеев осматривали площадку, предусмотренную под строительство инфекционного госпиталя, а уже сегодня активно идут строительные  работы.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ходе осмотра Владимир Лемешко выразил удовлетворение  темпами и качеством работ. Также вице-премьер Правительства поблагодарил главу района за оперативное техническое сопровождение строительства и за предоставленные комфортные условия строителям.

«Строительство инфекционных госпиталей в Дагестане ведется по прямому поручению Президента РФ В.В. Путина, для улучшения общей эпидемиологической ситуации. Выбраны три площадки, в Хасавюртовском районе, городах Дербенте и Каспийске. Медцентры будут построены  по типовому проекту Минобороны. Госпитали, согласно проекту, будут  оборудованы реанимационными палатами, с аппаратами искусственной вентиляции легких,  оснащены диагностическим оборудованием, аппаратами КТ, передвижным комплексом гемодиализа. Это крайне важно в борьбе с Covid-19, так как позволит охватить  большинство населения республики диагностикой и лечением», – подчеркнул Владимир Лемешко.

 

« В сложившихся условиях из-за угрозы пандемии коронавируса строительство инфекционного госпиталя – очень важноесобытие для района. Почти 800 строителей будут работать круглосуточно в три смены, чтобы современный медицинский центр был построен в очень сжатые отведенные сроки и в ближайшее время населению начала бы поступать своевременная медицинская помощь. От имени жителей района хочу выразить сердечные слова благодарности всем участникам процесса за всестороннюю поддержку и внимание», – подчеркнул глава района Джамбулат Салавов.

 

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