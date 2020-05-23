ЗАМАНА - Замминистра здравоохранения РФ прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Замминистра здравоохранения РФ прибыл с рабочим визитом в Дагестан

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23 мая, 2020. Суббота 14:17
Замминистра здравоохранения РФ прибыл с рабочим визитом в Дагестан

Заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Первым делом он провел совещание с министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджиибрагимовым. 

Замминистра здравоохранения РФ прибыл с рабочим визитом в Дагестан
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Темой обсуждения стали вопросы лекарственного обеспечения, увеличения объемов проводимых исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, используемые для лечения COVID-19, в ближайшее время потребность в них будет полностью удовлетворена. Решается и вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. 

Кроме того, за последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в республике проводится порядка 2200 тестирований на COVID-19 в смену и их объемы  будут еще наращивать. Специалистами республиканского Минздрава достигнута договоренность с производителями тест-систем о дополнительных поставках в республику.

Речь также шла и об оснащении трех госпиталей, строительство которых в Дагестане по поручению президента страны ведет Минобороны. «Мы скорректировали заявку,  чтобы эти три госпиталя гармонично встроились в систему здравоохранения республики в последующем», – сообщил Виктор Фисенко .

В рамках своего визита в Дагестан Фисенко также обратился к жителям республики. Он призвал дагестанцев  соблюдать социальное дистанцирование. «Понимаю – сложно, но сегодня – это самая эффективная мера в борьбе с коронавирусом и, безусловно, сокращает количество больных. Так мы сможем защитить не только себя и своих близких, но и снять напряжение с медицинских организаций, куда не будет одномоментно поступать большое количество заболевших», – сказал он.

Отметим, рабочая командировка заместителя министра здравоохранения РФ в Дагестан продлится четыре дня. 

 

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