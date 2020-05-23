ЗАМАНА - Магомедсалам Магомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам

Магомедсалам Магомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам

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23 мая, 2020. Суббота 11:27
Магомедсалам Магомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам
Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов поздравила мусульман с Ураза-байрамом, отметив, что идеи этого праздника понятны людям разных конфессий и национальностей.
Магомедсалам Магомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам
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"Поздравляю всех мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам! Этот праздник наполнен идеями мира, добра, любви, понятными людям разных конфессий и национальностей. Важно, высокие ценности ислама служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства многонационального народа России", - говорится в поздравлении.
Он пожелал мусульманам России крепкого здоровья, благополучия и радости.
 
"Пусть Ураза-байрам принесет в каждую семью и процветание", - добавил Магомедов.

 

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