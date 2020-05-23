Магомедсалам Магомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам
- Автор Габи
- 23 мая, 2020. Суббота 11:27
Замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов поздравила мусульман с Ураза-байрамом, отметив, что идеи этого праздника понятны людям разных конфессий и национальностей.
"Поздравляю всех мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам! Этот праздник наполнен идеями мира, добра, любви, понятными людям разных конфессий и национальностей. Важно, высокие ценности ислама служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства многонационального народа России", - говорится в поздравлении.
Он пожелал мусульманам России крепкого здоровья, благополучия и радости.
"Пусть Ураза-байрам принесет в каждую семью и процветание", - добавил Магомедов.