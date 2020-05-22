270 медицинских военных работников прибывают в Дагестан

Во встрече также принимали участие руководитель Оперативной группы ЮВО Михаил Ясников, начальник медицинской службы Южного военного округа Серго Папко. Обращаясь к Артёму Здунову командующий Каспийской флотилией отметил, что директивой начальника ген.штаба приказано развернуть оперативную группу на базе Правительства РД: «Предстоит оперативно и во взаимодействии решить ряд вопросов, связанных с развёртыванием двух временных стационарных госпиталей и трёх корпусов медицинского центра, поступлением больных, завозкой строительных материалов, техникой, строителями, питанием, размещением и т.д. Кроме того, в каждом из 5 населенных пунктов Ботлих, Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, Каспийск будет развёрнута своя оперативная группа и все они будут работать во взаимодействии. Сегодня, в шесть часов утра, в Буйнакск прибыл первый полевой госпиталь на 100 коек, к 16.00. он будет установлен, и мы будем в принципе готовы принять первых больных при необходимости. Полевые госпитали будут оснащены всем необходимым – это аппаратами ИВЛ, кислородом, рентген и лабораторным оборудованием, последнее для проведения экспресс-тестов методом полимеразной цепной реакции. Второй госпиталь прибывает ориентировочно в воскресенье в Ботлих. Дополнительно на базе этих населённых пунктов в резерве будет находиться на машинах полевой лагерь для обсервации на 350 коек-мест. При необходимости его можно развернуть в непосредственной близости с мобильным комплексом для наращивания помощи больным. Параллельно с этим поставлена задача в воскресенье уже приступить к строительству первого стационарного госпиталя в Каспийске. Строительные организации уже прибыли и работают с руководством населённых пунктов. Вчера мы провели рабочее совещание по вопросам размещения, питания, передвижения для организации работы в трёхсменном круглосуточном режиме", - сообщил Сергей Пинчук. В свою очередь Артём Здунов сообщил, что все вопросы, которые совместно были обсуждены вчера - подведение энергетики, водоснабжение, утилизация мусора и многие другие, - в высокой степени готовности или уже реализованы. Более того, вчера проведено очередное заседание штаба под председательством Главы РД по борьбе с коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференцсвязи, где принимали участие все главы муниципальных образований и на нем проинструктированы главы МО, где будет проводиться эта работа - Каспийск, Ботлих, Буйнакск, Хасавюрт, Дербента, главные врачи городских и муниципальных больниц тоже ждут для оказания помощи.