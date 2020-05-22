Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарегистрированный предприниматель – бесправен»

Аскеров подчеркнул, что закон по налогу для самозанятых позволяет населению, занятому в определённых сферах и условиях, легализовать свою деятельность и работать в рамках правового поля.

«А это очень важно. К примеру, в принятом недавно пакете мер государственной поддержки в условиях «коронакризиса», самозанятым возвращался налог, который они платили в истекшем году. Этой мерой поддержки могли воспользоваться лишь те, кто были официально зарегистрированы как самозанятые. Нашему обществу пора понимать, что незарегистрированный предприниматель – бесправен. А чтобы пользоваться своими правами, надо вписаться в правовое поле. И эту возможность предоставляет регистрация человека, работающего на себя, в качестве самозанятого», - сказал он.

Эксперт пояснил особенности введения нового налогового режима. Аскеров заметил, что принятие закона о самозанятых не означает, что с 1 июля 2020 года (ПРИМ. - с момента вступления закона в фактическое действие) все фактически самозанятые начинают платить налог: «Для того, чтобы платить данный вид налога, следует для начала формально зарегистрироваться как самозанятый. Лишь затем вы начинаете платить данный налог».

Говоря о реакции общественности, Аскеров отметил, что «многие не понимают и пишут в интернет-сетях, мол вводится ещё один вид налога (или обременения) и без того обнищавшего народа».

«В этой связи хочу заметить, что налог на профессиональный доход – не дополнительный налог, а альтернативный. Данный способ взаимоотношений с государством удобнее, проще и выгоднее, чем например, регистрироваться индивидуальным предпринимателем, при котором сумма платежей (в том числе пенсионных, страховых взносов) и отчётных документов намного больше. Кроме того, зарегистрированные самозанятые могут пользоваться всеми видами мер государственной поддержки в виде налоговых преференций, возможностью участия в различных конкурсах, грантах и т.д. Самозанятые – будь то репетитор, адвокат, нотариус, таксист, журналист, парикмахер и др. – при регистрации получают возможность пользоваться всеми официальными правами. Занимаясь, например, репетиторством вы можете официально использовать все виды маркетинговых мер, в том числе официальную рекламу. Также, это позволяет вам быть защищенными перед контролирующими органами.

Могу дать неплохой совет действующим индивидуальным предпринимателям: если вы работаете в установленной сфере без найма рабочей силы и ваш доход не превышает 2,4 млн рублей, то вы можете перерегистрироваться в самозанятых. Это позволит вам не устанавливать кассовые аппараты, не платить страховые, пенсионные взносы, все другие налоги, кроме профессионального в размере четырёх процентов от дохода. А это весьма удобно, выгодно и законно!», -заключил Низами Аскеров.