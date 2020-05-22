В Кизилюрте ввели народные дружины

В преддверии праздника Ураза-Байрам с целью недопущения массового скопления людей возле продуктовых магазинов и торговых точек, оперативный штаб городского округа "город Кизилюрт" принял решение создать народные дружины из числа сотрудников администрации города, преподавательско — тренерского состава муниципальных школ и волонтёров. Основание — Закон РД "О народных дружинах в РД".

Нахождение на больничных отпусках большого количества сотрудников полиции вынудило администрацию города создать народную дружину. Оперативный штаб провел соответствующий инструктаж с волонтёрами и обеспечил специальной формой. Сегодня провели несколько рейдов по городу в результате чего закрыты многие торговые объекты, которые в нарушении требований Роспотребнадзора по РД осуществляли торговую деятельность. Все руководители магазинов были предупреждены о необходимости соблюдения "масочного" и "перчаточного" режима на торговых объектах. В случае повторного выявления нарушений, Роспотребнадзор по РД будет обращаться в суды с административными исками о приостановлении деятельности торговых точек на 90 суток.

Сотрудники полиции составили более 15 административных протоколов на нарушителей масочного режима и несколько десятков людей доставлены в отдел полиции.

Особую тревогу вызывают женщины пожилого возраста торгующие клубникой в неустановленных для этих целей местах, прямо на дорогах и тротуарах, мешая проезду транспорта и пешеходам. В результате такой несанкционированной торговли возникают стихийные рынки и столпотворения покупателей. В ходе проверки установлены личности нарушителей, которыми оказались жители села Комсомольское. В нарушении режима самоизоляции они незаконно проникли на территорию города, в обход блок постов ГИБДД и в условиях антисанитарии осуществляли незаконную торговую деятельность.

Учитывая крайне тяжёлую ситуацию с больными вирусной пневмонией, глава городского округа "город Кизилюрт" Малик Патахов призывает жителей Кизилюрта и Кизилюртовского района оставаться дома и не нарушать объявленный режим самоизоляции.

Администрация города сообщает, что продуктовые магазины и крупные универсамы готовы покупать плодово-ягодную продукцию у жителей Кизилюртовского района. В связи с этим просим всю выращенную на личных подсобных хозяйствах продукцию реализовывать через торговые сети. В случае повторного выявления нарушителей мы будем совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора по РД привлекать к ответственности в виде штрафов.