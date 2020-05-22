Вчера специалистами администрации города был осуществлён предварительный выбор земельного участка для строительства будущего инфекционного госпиталя.
Напомним, что глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане. Строительство объектов планируется сразу в трех городах субъекта: Каспийск, Дербент, Хасавюрт.
Медцентр будет построен по типовому проекту Минобороны. Его полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием, прежде всего, аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом. Это позволит дополнительно охватить диагностикой и лечением население республики в Южном, Северном, Центральном округе и горных районах Дагестана.
Заместитель главы администрации Заур Эминов рассказал, что в Дербенте уже произведены все необходимые землестроительные мероприятия и запрошены технические условия для строительства будущего инфекционного госпиталя. Представители компании, которые будут заниматься строительством больницы уже сегодня ознакомились с площадкой на которой она будет возведена. Также Заур Эминов подчеркнул, что завтра ожидается приезд большой группы строителей в количестве двухсот человек.
«Завтра на территорию будущей инфекционной больницы выгрузят всю необходимую технику и строительные материалы. Строительство нового госпиталя планируется завершить в течение месяца», — поделился Заур Эминов.