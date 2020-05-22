В Дербенте готовится площадка для строительства инфекционного госпиталя по проекту Минобороны

Вчера специалистами администрации города был осуществлён предварительный выбор земельного участка для строительства будущего инфекционного госпиталя.

Напомним, что глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане. Строительство объектов планируется сразу в трех городах субъекта: Каспийск, Дербент, Хасавюрт.

Медцентр будет построен по типовому проекту Минобороны. Его полностью укомплектуют, в том числе диагностическим оборудованием, прежде всего, аппаратами компьютерной томографии, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО, передвижным гемодиализом. Это позволит дополнительно охватить диагностикой и лечением население республики в Южном, Северном, Центральном округе и горных районах Дагестана.

Заместитель главы администрации Заур Эминов рассказал, что в Дербенте уже произведены все необходимые землестроительные мероприятия и запрошены технические условия для строительства будущего инфекционного госпиталя. Представители компании, которые будут заниматься строительством больницы уже сегодня ознакомились с площадкой на которой она будет возведена. Также Заур Эминов подчеркнул, что завтра ожидается приезд большой группы строителей в количестве двухсот человек.

«Завтра на территорию будущей инфекционной больницы выгрузят всю необходимую технику и строительные материалы. Строительство нового госпиталя планируется завершить в течение месяца», — поделился Заур Эминов.