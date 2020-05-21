ЗАМАНА - В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада

В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада

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21 мая, 2020. Четверг 17:24
В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада

Роспотребнадзором направлена в Республику Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института.

В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада
Информация

Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием, включая диагностику новой коронавирусной инфекции.

В составе бригады ведущие специалисты Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций, всего 12 человек.

В задачи бригады кроме обеспечения диагностических исследований входит оказание практической помощи медицинским организациям Республики Дагестан для обеспечения биологической безопасности работы.

 

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