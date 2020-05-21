Артем Здунов ознакомился со строительством обувной фабрики «ДОФ»

Об этом сообщается на официальной странице Председателя Правительства в Инстаграм.

«Сегодня посмотрел, как идет строительство обувной фабрики «ДОФ».

Обувная отрасль в регионе признается сейчас одной из перспективных, однако пока не очень развитых.

По экспертным оценкам в республике осуществляют свою деятельность более 600 предпринимателей.

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С сентября этого года вступит в силу закон об обязательной маркировке обуви с контрольными знаками, который поможет обелить рынок.

На территории Каспийска будет создан обувной кластер.

Уже сегодня имеются 6 резидентов ТОСЭР (обувной промышленности), три из которых являются крупными действующими поставщиками компании Кари и Зенден, которые предполагают строительство фабрик ориентировочной стоимостью по 30 млн руб. каждая с объемом производства 300-400 пар в день.

В рамках этой работы начато строительство и самой большой и современной в СКФО обувной фабрики ООО «ДОФ» в г. Махачкала стоимостью 250 млн руб.

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По словам дир. фабрики Фейсала Алишаева, ознакомившего с производством, «ДОФ» работает на рынке уже почти 20 лет. Основное направление компании — выпуск обуви специального назначения. Объемы производства за 2019 год составили 56 млн руб. Работает здесь 100 человек. Реализация же намеченного инвестпроекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс. пар обуви и создаст свыше 300 рабочих мест.

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Строительство 4-х этажной обувной фабрики «ДОФ» с самой современной инфраструктурой уже начато. Полностью закончена заливка фундамента возводимого здания. Построен ангар, где располагается литейный цех с оборудованием.

В ходе осмотра стройки и обсуждения перспектив развития отрасли представитель профсоюза обувщиков республики Рабадан Исмаилов обратился с просьбой оказать поддержку в части предоставления займов для предприятий до 1 млн. руб, необходимых в нынешних условиях для выплаты работникам заработной платы.

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Поручил Минпромэнерго внести в список на получение микрозайма всех обувщиков, испытывающих трудности.

Сегодня микрофинансовая компания «Даглизингфонд» предоставляет микрозаймы на зарплату для сотрудников под 0 %. Компанией в связи с ухудшением ситуации в экономике из-за распространения новой коронавирусной инфекции разработан и утверждён целый спектр программ для поддержки субъектов МСП», — написал Артем Здунов.