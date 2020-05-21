Шестеро врачей из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан

Прибывшие в республику 6 специалистов Минздрава России, с большим опытом работы в федеральных медицинских центрах, для оказания консультативной и практической медицинской помощи пациентам с COVID-19 и вирусными пневмониями, встретились с министром здравоохранения региона Джамалудином Гаджиибрагимовым. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минздрава РД.

В ходе совещания были определены районы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Московские коллеги помогут наладить работу в них в первую очередь. В состав рабочей группы Минздрава России вошли организаторы здравоохранения, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи имеющие достаточный опыт работы в условиях эпидемий.

Дербент станет первым пунктом высадки «десанта медиков». Посетивший республику уже третий раз за месяц, замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов отметил, что он уже знаком с достаточным количеством специалистов региона, поскольку имел опыт общения с ними во время онлайн консультаций по тяжелым случаям заболеваний своего профиля. Теперь медики из Москвы будут «очно» сотрудничать с дагестанскими коллегами.

«Мы разделимся на несколько бригад по принципу – инфекционист и анестезиолог-реаниматолог бригады и распределимся по районам для оказания консультативной и практической помощи на местах. В Махачкале, в частности в Республиканском центре инфекционных болезней работа организована неплохо и дефицита врачей-специалистов не наблюдается. Медицинская помощь оказывается на высоком уровне», сказал Тестов.

В свою очередь глава регионального Минздрава сообщил, что в субботу (23 мая) в режиме видеоконференцсвязи будет проведено крупное совещание со всеми медицинскими организациями городов и районов, в рамках которого московские специалисты смогут ответить на вопросы коллег из Дагестана.