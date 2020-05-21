Владимир Васильев поприветствовал специалистов МЧС России, которые проводят масштабную дезинфекцию в Дагестане

Сегодня, 21 мая, Глава Дагестана Владимир Васильев поприветствовал специалистов МЧС России, которые в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике, продолжают проводить в Дагестане масштабную дезинфекцию.

Встретиться с группировкой МЧС РФ, прибывшей в регион для проведения мероприятий по дезинфекции социальных объектов, пришли также Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, глава г. Махачкалы Салман Дадаев, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД ЧС Нариман Казимагамедов.

Приветствуя личный состав прикомандированных, руководитель республики обратился к ним с напутственными словами: «Мы вместе! Именно в этом был основной посыл Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на состоявшейся накануне встрече в формате видеоконференцсвязи. Ваше прибытие в Дагестан, как и прибытие накануне заместителя министра обороны России Тимура Иванова, – подтверждение этих слов.

Да, ситуация в республике непростая, но мы предпринимаем меры по её стабилизации, и уже есть первые предпосылки к этому.

Хочу сказать вам спасибо, надеюсь, что проводимая вами работа поможет предотвратить распространение инфекции.

Желаю вам успехов, а помогать в этом вам будет тепло сердец многонационального дагестанского народа».

Владимир Васильев также подчеркнул, что координировать работу на местах будут руководители муниципалитетов, в том числе глава г. Махачкалы Салман Дадаев.

В свою очередь, мэр города от имени всех махачкалинцев поблагодарил прикомандированных специалистов за помощь и подчеркнул, что с их приездом дагестанцы связывают надежды на улучшение эпидемиологической ситуации.

После развода было сформировано несколько рабочих бригад, которые направились для проведения мероприятий по дезинфекции по объектам.

Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России прибыла в РД ночью, а двумя днями ранее, 19 мая, в Махачкалу прибыло и подразделение Донского спасательного центра МЧС России. Дезинфицировать объекты жизнеобеспечения будут 140 человек и 26 единиц техники.

Группировка НСЦ проведет обеззараживание объектов на территории городов Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Дагестанских огней, Кумторкалинского, Карабудахкентского, Дербентского, Кайтагского, Табасаранского, Дахадаевского и Каякентского районов.

ДСЦ проведет мероприятия по дезинфекции в городах Хасавюрте, Кизляре, Кизилюрте, Южно-Сухокумске, а также в таких районах как Хасавюртовский, Кизлярский, Новолакский, Кизилюртовский, Казбековский, Тарумовский, Бабаюртрвский и Ногайский районы республики.

Обеззараживанию подлежат наружные поверхности зданий, а также обьекты - тротуары, скамейки, двери, поручни, малые архитектурные формы, урны и прочее.

Кроме того, дезинфекции подвергнутся места массового скопления людей: аэропорты, вокзалы, рынки, общественный транспорт, киоски, банковские терминалы, территории больниц, мечетей и другие обьекты.