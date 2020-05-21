И. Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов проинформировал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане и озвучил меры, необходимые для борьбы с эпидемией.

«В Дагестане за последние недели сложилась сложная эпидемиологическая, да и психологическая обстановка. По данным республиканского Минздрава, более чем в 3 раза увеличилось количество заболеваний внебольничной пневмонией, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза меньше, чем в среднем по России бессимптомных инфицированных, а значит, высока доля больных в средней и тяжелой форме, много смертельных случаев, в том числе среди врачей», - сообщил Ильяс Умаханов.

При этом, уточнил вице-спикер СФ, охват тестирования в 2 раза меньше, чем в среднем по России, а количество выявленных зараженных в процессе обследований в 3 раза выше. «Поэтому объективная ситуация, возможно, еще более тревожная, особенно анализируя положение в отдельных городах и районах Республики», - подчеркнул сенатор.

Как считает Ильяс Умаханов, причины такого положения определяются как объективными, так и субъективными причинами. «Речь идет, в том числе, и это надо с горечью признать, о недооценке населением рисков, связанных с коронавирусом. Впрочем, на мой взгляд, есть и недооценка масштабов и степени угроз распространения эпидемии на первоначальном этапе со стороны уполномоченных структур», - заявил парламентарий.

Ильяс Умаханов подчеркнул, что сегодня вопрос не в том, кто виноват, а как сохранить здоровье и спасти жизни людей.

Вице-спикер СФ обратил внимание, что дагестанцы во все времена выдерживали любые испытания. «Отдавая должное врачам и социальным работникам, их тяжелому труду в этот период, хочу подчеркнуть, что без решительной и масштабной помощи со стороны федерального центра целиком изменить ситуацию в Республике будет сложно, а может - и невозможно», - заявил сенатор.

По словам Ильяса Умаханова, граждане Дагестана с надеждой и доверием восприняли прошедшее 18 мая совещание Президента РФ с руководством и представителями общественности Республики и принятые на нем решения. В Дагестан уже направлены дополнительные средства, бригады врачей и МЧС. «И мы надеемся, что все потребности и заявки Республики будут выполнены в полном объеме», - сказал законодатель.

В ходе «правительственного часа» вице-спикер Совета Федерации выразил признательность заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой за очень напряженную и востребованную работу возглавляемого ею оперативного штаба. И поблагодарил всех за спонсорскую и гуманитарную помощь региону.