Дагестанцы могут подать заявление на выплаты пособий на детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет

Напомним, что в начале месяца Правительством Дагестана был определен порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения составляющего 10 043 рубля.

С сегодняшнего дня, 20 мая 2020 года, на Едином Портале «Госуслуги» активирована функция по приему заявлений от жителей Республики с помощью электронной цифровой подписи, на данную выплату.

Отметим, что размер пособия составит половину величины прожиточного минимума на ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой. Таким образом, размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году в нашей республике составит 5059,50 рубля. В случае обращения за указанной выплатой до 31 декабря 2020 года, она назначается с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста 3 лет.

Для получения указанной выплаты граждане так же могут подать заявление и предоставить фото паспорта отправив письмо на электронный адрес управление социальной защиты населения или МФЦ, все остальные документы (сведения) запрашиваются органами, предоставляющими государственную услугу, путём межведомственного взаимодействия.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 дней после подачи заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть продлен до 20 дней в случае неполучения сведений в рамках межведомственного взаимодействия.