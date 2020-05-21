Экономист Халил Халилов о введении налога для самозанятых: «В обществе должна быть социальная справедливость»

Эксперт положительно оценил введение нового налогового режима:

«Мы знаем, что в начале экспериментом были охвачены 4 региона: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Калужская область. Теперь же к нему присоединяются уже всё больше и больше регионов. Мы видим на практике вещей, что во многих субъектах к этому режиму физические лица охотно присоединяются.

Что касается Дагестана - да, у нас очень много самозанятых людей. Люди, которые производят товары, работы, услуги и зарабатывают деньги, но при этом они нигде не зарегистрированы - ни в качестве ИП, ни в качестве юридического лица. И они практически не имеют никаких налоговых обязательств.

В то же время государство каждый год из бюджета республики проплачивает от 14 млрд рублей и больше в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РД. Это нагрузка на тех, кто оплачивал и оплачивает налоги.

А в обществе должна быть социальная справедливость. На практике мы видим - рядом сидит человек, который зарегистрирован и оплачивает налоги, при этом его сосед нигде не зарегистрирован, но за него из этого же бюджета, где зарегистрированные предприниматели оплачивают налоги, идут средства за медицинское и пенсионное страхование. Это все не должно накладываться на плечи одного предпринимателя, который официально зарегистрирован.

Должно быть так, чтобы каждый, кто у нас зарабатывает деньги, в качестве предпринимателя, самозанятого или юридического лица, вносил лепту путём налогообложения, в том числа за медицинское страхование, последующие накопления для пенсионной системы и прочее»,- подчеркнул он.

Вместе с тем, Халилов предложил повременить со вступлением в действие этого закона.

«Закон вводится с 1 июля этого года, но учитывая сложную ситуацию в регионе в связи с ограничительными мероприятиями, введёнными из-за пандемии, думаю будет правильным, отстрочить введение этого налога на полгода, чтобы в реальности мы начинали работать с этим новым налоговым режимом с 1 января 2021 года. В текущей ситуации мы видим, как тяжело с доходами населения, с обеспечением занятости и иными моментами, нарушающими экономическую стабильность», - прокомментировал эксперт.