Экономика РД мобилизована на борьбу с коронавирусом

Артём Здунов – Премьер-министр Республики Дагестан, выступая на очередной сессии Народного Собрания, поведал о том, как работает промышленность региона в условиях борьбы с коронавирусом. Информация об этом имеется на сайте РИА «Дагестан».

Здунов отметил, что ни одна медицинская система во всём мире не была готова к такому наплыву и госпитализации больных, которые мы сегодня имеем.

Глава регионального кабмина подчеркнул, что именно «Поэтому первое, на что обратил внимание оперативный штаб, – это формирование коечного фонда. Здесь нам большую поддержку оказали наши промышленные предприятия. Было развернуто свыше 8,8 тысячи коек. Хочу сказать, что кроме тех, кто заболевает коронавирусом, у нас очень много пневмонии».

Артём Здунов сообщил, что с самого начало была поставлена задача подготовить 1556 коек – этот план давно перевыполнен, поскольку «в республике складывается ситуация таким образом, что необходим резерв».

В этих условиях, по его словам, наши предприятия сразу же переориентировались.