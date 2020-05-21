Здунов отметил, что ни одна медицинская система во всём мире не была готова к такому наплыву и госпитализации больных, которые мы сегодня имеем.
Глава регионального кабмина подчеркнул, что именно «Поэтому первое, на что обратил внимание оперативный штаб, – это формирование коечного фонда. Здесь нам большую поддержку оказали наши промышленные предприятия. Было развернуто свыше 8,8 тысячи коек. Хочу сказать, что кроме тех, кто заболевает коронавирусом, у нас очень много пневмонии».
Артём Здунов сообщил, что с самого начало была поставлена задача подготовить 1556 коек – этот план давно перевыполнен, поскольку «в республике складывается ситуация таким образом, что необходим резерв».
В этих условиях, по его словам, наши предприятия сразу же переориентировались.