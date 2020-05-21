В связи с праздником Ураза-Байрам 25 и 26 мая объявлены выходными

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: Считать 25 (понедельник) и 26 (вторник) мая 2020 года нерабочими праздничными днями», - говорится в тексте документа. Данный документ стал совместным решением светской власти и религиозных лидеров республики. РИА "Дагестан" сообщал, что накануне, Владимир Васильев провел телефонный разговор с муфтием Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди. Напомним, что муфтият республики обратился к народу с настоятельной просьбой воздержаться от коллективных празднований и посещения друг друга. В период самоизоляции четыре дня - суббота, воскресенье и два дополнительных выходных позволят людям провести значительно больше времени со своими семьями и близкими. В ходе пандемии коронавируса COVID-19 в исламском мире набирает популярность тренд поздравлений по видеосвязи, а ряд благотворительных организаций помогает верующим довести до нуждающихся пожертвования и финансовую помощь.