«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: Считать 25 (понедельник) и 26 (вторник) мая 2020 года нерабочими праздничными днями», - говорится в тексте документа. Данный документ стал совместным решением светской власти и религиозных лидеров республики. РИА "Дагестан" сообщал, что накануне, Владимир Васильев провел телефонный разговор с муфтием Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди. Напомним, что муфтият республики обратился к народу с настоятельной просьбой воздержаться от коллективных празднований и посещения друг друга. В период самоизоляции четыре дня - суббота, воскресенье и два дополнительных выходных позволят людям провести значительно больше времени со своими семьями и близкими. В ходе пандемии коронавируса COVID-19 в исламском мире набирает популярность тренд поздравлений по видеосвязи, а ряд благотворительных организаций помогает верующим довести до нуждающихся пожертвования и финансовую помощь.
В связи с праздником Ураза-Байрам 25 и 26 мая объявлены выходными
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 13:40
В связи с окончанием месяца Рамадан и празднованием Ураза-Байрам 25 и 26 мая объявлены праздничными выходными. Соответствующее постановление по поручению Главы РД Владимира Васильева подписал 20 мая 2020 года Председатель правительства Артём Здунов.
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