На своей страничке в соцсети Инстаграм, глава данного муниципалитета сообщил, «что данная информация не соответствует действительности, все продуктовые магазины продолжат работу в обычном режиме».
Однако при этом необходимо строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора.
Администрация Левашинского района призывает всех жителей муниципалитета соблюдать масочный режим при посещении торговых точек (рынки, супермаркеты, магазины и др.), избегать столпотворения, соблюдать безопасную дистанцию.
Также администрация призывает предпринимателей района обеспечить все меры предосторожности, в обязательном порядке дезинфицировать торговые помещения и иметь в наличии антисептики.
Шамиль Дабишев обратился с просьбой к землякам: «Положение в районе и по всей республике в связи с коронавирусной инфекцией очень тяжёлое, есть жертвы, больницы переполнены, вирус продолжает атаковать . Чтобы справиться с этой бедой необходимо соблюдать режим изоляции, без крайней необходимости не выходите на улицу и ограничите круг общения».
Также глава Левашинского района призывал всех граждан муниципалитета провести Ураза Байрам (Ид-аль-Фитр) дома, следовать рекомендациям Муфтията и имамов сёл, не ходить в гости и сообщить об это своим близким и родственникам, которые хотели бы приехать к ним на праздник.