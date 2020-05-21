ЗАМАНА - Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

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21 мая, 2020. Четверг 08:19
Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек

Глава Левашинского района Дагестана Шамиль Дабишев ответил на фейк, который сейчас «кочует» по  соцсетям   и различным мессенджерам, что, якобы, планируется закрытие продуктовых рынков, супермаркетов и магазинов.

Шамиль Дабишев прокомментировал популярный фейк о закрытии торговых точек
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На своей страничке в соцсети Инстаграм, глава данного муниципалитета сообщил, «что данная информация не соответствует действительности, все продуктовые магазины продолжат работу в обычном режиме».

Однако при этом необходимо строго соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

Администрация Левашинского района призывает всех жителей муниципалитета соблюдать масочный режим при посещении торговых точек (рынки, супермаркеты, магазины и др.), избегать столпотворения, соблюдать безопасную дистанцию.

Также администрация призывает предпринимателей района обеспечить все меры предосторожности, в обязательном порядке дезинфицировать торговые помещения и иметь в наличии антисептики.

Шамиль Дабишев обратился с просьбой к землякам: «Положение в районе и по всей республике в связи с коронавирусной инфекцией очень тяжёлое, есть жертвы, больницы переполнены, вирус продолжает атаковать . Чтобы справиться с этой бедой необходимо соблюдать режим изоляции, без крайней необходимости не выходите на улицу и ограничите круг общения».

Также глава Левашинского района призывал всех граждан муниципалитета провести Ураза Байрам (Ид-аль-Фитр) дома, следовать рекомендациям Муфтията и имамов сёл, не ходить в гости и сообщить об это своим близким и родственникам, которые хотели бы приехать к ним на праздник.

 

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взяты из открытых источников
 

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