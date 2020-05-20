ЗАМАНА - В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

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20 мая, 2020. Среда 20:08
В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

Группа врачей в составе шести человек из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они встретились с министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым.

В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров
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В ходе беседы выработан план предстоящих действий. Специалисты разных профилей - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения, с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций, окажут помощь сразу по нескольким направлениям, окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям. В частности,  консультирование сложных пациентов, которое является продолжением работы по дистанционным консультациям дагестанских врачей с федеральными центрами. В первую очередь приезжие медики совместно с дагестанскими коллегами посетят медучреждения Дербента.

 

«В нашу группу, которая прибыла в Дагестан входят представители федеральный центров, которые проводят дистанционные консультации  врачей и пациентов. То есть это те специалисты, с которыми ваши врачи итак тесно взаимодействуют. Но в связи со сложившейся ситуации нас направили для очной работы . По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах», - отметил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов.

По его словам с медицинскими организациями столицы республики он хорошо знаком, так как за последний месяц приезжает уже в третий раз. «Могу сказать, на примере центра инфекционных болезней, что работа неплохо организована, работают высококлассные специалисты и очень хороший уровень оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной. Наиболее сложная ситуация в районах, куда мы и отправимся в первую очередь».

«Минздрав Дагестана и ранее сотрудничал с дистанционными центрами и сегодня – это продолжение проводимой работы, только уже в очной форме. Специалисты планируют выезжать в города и районы, где наиболее востребована их помощь для оказания организационной, лечебной и консультативной помощи сразу по нескольким направлениям. Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. В субботу мы проведем совещание в режиме ВКС со всеми медицинскими организациями, и приезжие специалисты смогут ответить на вопросы коллег», - сообщил министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов.

 

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