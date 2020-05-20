В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог

Напомним, что в рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек идёт ремонт и строительство автомобильных дорог. На сегодняшний день завершён ремонт ещё одной улицы — Восточная, где уложено асфальтовое покрытие. Финансирование осуществляется за счёт собранного в районе транспортного налога, который по решению Правительства республики был полностью возвращен муниципалитету в виде субсидий на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры района.

Ремонт автомобильной дороги выполнен подрядной организацией ООО «НЭМА». Дорожные работы начались во второй половине апреля и были завершены совсем недавно. За этот короткий срок было выровнено полотно дороги, проведена гравировка, трамбовка тяжелой техникой и уложен асфальт. Протяженность улицы Восточной составляет 400 метров, общая стоимость работ составила 1 млн. 448 тыс. рублей.

В ходе проверки было установлено, что все работы по данному объекту выполнены в соответствии заключённого контракта специалистами МКУ «СЕЗ» Табасаранского района, которые являются заказчиками работ. Улица Восточная непосредственно примыкает к другой улице селения — Центральной, на которой в этом году было также уложено твердое покрытие. В скором времени запланирован ремонт еще одной улицы в этом селении – ул. Западной.