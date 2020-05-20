ЗАМАНА - В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

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20 мая, 2020. Среда 14:22
В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда», инициированного Главой РД Владимиром Васильевым, в высокогорном селе Цилитль Гумбетовского района ведутся работы по благоустройству парковой зоны с детской площадкой.

В селе Цилитль Гумбетовского района реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»
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Тендер на проведение работ по благоустройству парковой зоны выиграло ООО «Асстрой». Генеральный директор ООО «Асстрой» Муртазали Тутумилаев сообщил, что необходимые для проведения работ строительные материалы закуплены, идет подготовка общественной территории.

Отметим, что село Цилитль Гумбетовского района расположено на высоте более 1800 метров над уровнем моря. Цилитлинцы на общественных слушаниях высказались за благоустройство парковой зоны с детской площадкой. Горцы отметили, что для всестороннего развития подрастающих поколений, для проведения ими досуга и развлекательных игр в селе имеется востребованность в детской площадке и благоустройстве парковой зоны.

Глава сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» Алихан Давудгаджиев рассказал, что в улучшении инфраструктуры, благоустройстве села и других работах активное участие принимают меценаты.

Благодаря вложениям благотворителей в селе идет строительство мини-футбольного поля, закуплен комбайн для уборки урожая, введена в эксплуатацию водяная мельница. Алихан Давудгаджиев поблагодарил Главу РД Владимира Васильева и главу МР «Гумбетовский район» Хаджимурада Магомедова за возможность участия в проекте Мой Дагестан – комфортная городская среда».

 

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