Эта встреча не случайно состоялась накануне одного из важнейших для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Мы видели вновь как наш муфтий, а сегодня и Президент страны призвали мусульман отметить этот день дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе. Причина тому, вы все понимаете — очень непростая обстановка в нашем регионе. Наши земляки все еще продолжают болеть, и к огромному сожалению, мы теряем родных и близких, теряем наших земляков.

Сегодня мы должны прислушаться к авторитетному слову руководителей, мы должны сделать все, чтобы сохранить себя как народ, сохранить наших детей и наших родителей.

Это видеосовещание еще раз показало, что ситуации в Дагестане уделяется особое внимание, принимаются беспрецедентные меры помощи. И наша с вами задача сегодня – помочь друг другу, сделать все, чтобы все эти меры не были пустыми. А для этого нам надо сплотиться и до конца выдержать объявленный режим самоизоляции. Пройдет эта беда и мы вернемся к прежней жизни, будем отмечать праздники и радоваться каждому новому дню.

Ну а сегодня нам надо сделать то, о чем сказали в своем обращении достопочтенный Ахмад хаджи и Президент страны Владимир Владимирович Путин: «Строго следовать рекомендациям врачей и специалистов чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное – это жизни людей».