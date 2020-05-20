ЗАМАНА - Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность

Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность

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20 мая, 2020. Среда 12:18
Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность

Животноводство района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Животноводство Кайтагского района, несмотря на режим самоизоляции, продолжает свою деятельность
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Глава крестьянско-фермерского хозяйства Али Алиев, несмотря на сложные времена, не останавливает работу животноводческого производства. Сегодня поголовье крупного рогатого скота на ферме Али насчитывает 250 голов (не считая 100 телят), 160 из которых дойные коровы. Ежедневный надой молока достигает 700 литров, большая его часть сдается в Кайтагскую центральную районную больницу, из оставшейся производится сыр. Всю полученную продукцию фермер реализует сам, без посредников, по ценам значительно ниже рыночных. За прошлый год КФХ сдали в госучреждения 240 центнеров мяса и 3121 центнер молока. В текущем году, за четыре с половиной месяца, объем производства молока и скота общественном секторе возрос на 15%. 

За высокие показатели в животноводческом производстве Али Алиеву было присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства Республики Дагестан. Дважды был награжден грамотами от районной администрации. Он является активным участником сельскохозяйственных ярмарок, проводимых как в районе, так и в республике. Фермер не собирается останавливаться на достигнутом, в дальнейшем он планирует расширить свою деятельность.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что сельское хозяйство – это производство непрерывного цикла, оно не может остановиться и уйти в самоизоляцию. 

«Как животноводу, любящему свое профессию, Али Алиеву всегда удается сохранить положительные тенденции в животноводстве. Успехи в данной деятельности во многом связны с его заботливым отношением к этой отрасли. Вместе с ним здесь работают любящие свое дело профессионалы – члены его семьи. Выражаю им всем большую благодарность за обеспечение стабильного снабжения населения сельхозпродукцией и продовольствием», – добавил Алим Темирбулатов.

 

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