Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

Мухаммад Мусаев сказал: «В прошедшем выступлении Глава республики коснулся темы менталитета дагестанцев, точнее некоторых его особенностей, которые в сложившейся ситуации с пандемией мешают работе врачей и невольно способствуют распространению той заразы, с которой мы столкнулись.

Да, есть такое, и со многими устоявшимися на протяжении многих десятилетий излишеств в каких бы то ни было обрядах, которые не являются составляющими мусульманской культуры, мы ведём определенную борьбу, что во многом упрощает жизнь людей. Вместе с тем, не всегда получается прийти к единому мнению в подобных вопросах в обычное время».

Но сейчас, по словам Мусаева, каждый житель Дагестана должен трезво понимать и осознавать всю серьезность возникшей ситуации; он должен решить, что для него важнее – здоровье и благополучие родных или нерушимость собственных взглядов, какая бы угроза за ними ни стояла.

Кроме того, Мухаммад Мусаев согласился с позицией Главы Дагестана с продлением режима самоизоляции вплоть до улучшения показателей инфицирования; он также призвал к совести тех, кто нагло наживается на общем горе; пожелал всем здоровья и терпения в это столь трудное для всех время.