ЗАМАНА - Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

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20 мая, 2020. Среда 08:50
Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана

Имам древней Ричинской мечети Агульского района Дагестана Мухаммад (Салвар) Мусаев прокомментировал выступление Главы Дагестана Владимира Васильева. Информация об этом имеется на сайте «Вести Агула».

Имам Ричинской мечети прокомментировал обращение Главы Дагестана
Информация

Мухаммад Мусаев сказал: «В прошедшем выступлении Глава республики коснулся темы менталитета дагестанцев, точнее некоторых его особенностей, которые в сложившейся ситуации с пандемией мешают работе врачей и невольно способствуют распространению той заразы, с которой мы столкнулись.

Да, есть такое, и со многими устоявшимися на протяжении многих десятилетий излишеств в каких бы то ни было обрядах, которые не являются составляющими мусульманской культуры, мы ведём определенную борьбу, что во многом упрощает жизнь людей. Вместе с тем, не всегда получается прийти к единому мнению в подобных вопросах в обычное время».

Но сейчас, по словам Мусаева, каждый житель Дагестана должен трезво понимать и осознавать всю серьезность возникшей ситуации; он должен решить, что для него важнее – здоровье и благополучие родных или нерушимость собственных взглядов, какая бы угроза за ними ни стояла.

Кроме того, Мухаммад Мусаев согласился с позицией Главы Дагестана с продлением режима самоизоляции вплоть до улучшения показателей инфицирования;  он также призвал к совести тех, кто нагло наживается на общем горе; пожелал всем здоровья и терпения в это столь трудное для всех время.

 

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