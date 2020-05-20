120 граждан Азербайджана, которые ожидали на российской стороне, сегодня, 19 мая, пересекли границу. Напомним, в понедельник на совещании в режиме видеоконференцсвязи у Президента страны Владимира Путина Владимир Васильев попросил главу государства помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии государственную границу.

Зам.Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров прокомментировал ситуацию на границе и сообщил о ходе исполнения поручения Президента России от 18 мая 2020 года об обеспечении пропуска через границу граждан Азербайджана, ожидавших возвращения на родину.

«По согласованию двух сторон нами ранее были пропущены в два этапа более 1500 азербайджанских граждан через границу. Но в течение последнего месяца пропуска не было, и в настоящее время на территории республики находилось более 600 азербайджанских граждан в ожидании открытия границы. Все они размещены в санаториях и гостиницах. Для их размещения МЧС России совместно с Правительством Республики Дагестан был развернут палаточный городок со всеми условиями на 210 мест. В связи с этим Глава Республики Дагестан Васильев Владимир Абдуалиевич обратился к Президенту Российской Федерации, который затем в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым согласовал вопрос пропуска азербайджанских граждан через границу. И сегодня для реализации данных двумя президентами поручений был организован переход 120 азербайджанских граждан на территорию Азербайджана. В первую очередь были пропущены люди пожилого возраста, женщины с детьми. Такая работа в дальнейшем будет продолжена», - прокомментировал вице-премьер.

Отметим, что ранее в связи с пандемией Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджанской Республики было принято решение с 4 апреля закрыть государственную границу для пересечения граждан. За это время скопилось большое количество граждан, намеревающихся вернуться на родину.