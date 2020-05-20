ЗАМАНА - В МФЦ Дагестана можно оформить новые виды пособий

В МФЦ Дагестана можно оформить новые виды пособий

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20 мая, 2020. Среда 00:31
В МФЦ Дагестана можно оформить новые виды пособий

В офисах МФЦ Дагестана можно подать заявления на оформление новых видов пособий для детей, которые Президент России Владимир Путин утвердил в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В МФЦ Дагестана можно оформить новые виды пособий
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Однако центры «Мои Документы» Дагестана ведут прием исключительно в режиме предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте mfcrd.ru; по телефонам call-центров филиалов МФЦ (контакты центров – в разделе «филиалы») либо по телефону единой справочной службы 8(8722) 666-999. В пресс-службе напомнили, что с 1 июня предусмотрены выплаты различных видов пособий.
Выплата на детей до 3-х лет всем семьям, в которых есть ребенок (дети), не достигший 3 лет и имеющий гражданство РФ. Заявления на оформление выплат можно подать до 1 октября. Их размер составляет 5 000 рублей (всего 3 месяца, апрель – июнь). Оформить заявку на получение этого вида пособия можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и в отделениях ПФР, на портале Госуслуг (тел. горячей линии: 8-800 200-17-01) и в центрах «Мои Документы». Также через МФЦ можно оформить пособия на детей с 3 до 7 лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на одного члена семьи (10 043 рубля). Подать заявление можно с 1 июня текущего года через УСЗН и в центрах «Мои Документы» (дополнительная информация по телефону: 8(8722) 64-15-04). Сумма пособия в этом случае составляет половину прожиточного минимума в Дагестане за 2 квартал 2019 года (5 059 рублей).  Единовременное детское пособие в размере 10 000 рублей (на каждого ребенка) также полагается семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих гражданство РФ, при условии достижения ими 16-летия до 1 июля 2020 года. Подать заявление можно с 12 мая 2020 года через ЛК на сайте Пенсионного фонда и в отделениях ПФР, на портале Госуслуг и в центрах «Мои Документы».

 

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