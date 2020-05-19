В Махачкале активно ведётся работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Махачкале проводится масштабная кампания по строительству и ремонту дорог согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В дагестанской столице в данном ремонтном сезоне планируется восстановить 85 улиц общей протяженностью примерно 57 км. В том числе, в Советском районе отремонтируют 28 автомобильных дорог, в Ленинском – 19, в Кировском – 38. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.