В Махачкале активно ведётся работа по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В столице Дагестана идёт масштабная кампания по строительству и ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Махачкале в этом ремонтном сезоне намерены восстановить 85 улиц общей протяженностью порядка 57 км. В частности, в Советском районе будут отремонтированы 28 автомобильных дорог, в Ленинском – 19, в Кировском – 38.

«Въезд запрещён», «Работает спецтехника». Пожалуй, такие предупреждающие знаки сегодня можно встретить на многих улицах Махачкалы. На ряде улиц не просто укладывают асфальт, а ещё для удобства автомобилистов расширяют проезжую часть.

Так, подрядная организация ООО «Мостострой», получившая тендер на восстановление дорог в Ленинском районе столицы, завершила ремонт улицы им. И. Шамиля в поселке Новый Хушет. К завершению ремонта подходит и поселковая улица им. Сурхай-Хана, где с помощью специализированной техники рабочая бригада уже выполнила работы по укладке первого слоя асфальтобетонной смеси и готовится к укладке второго.

Подготовлены под укладку дорожного полотна и улицы Кайтуева, Красина и Проселочная в поселке Новый Кяхулай, где уже проведены планировочные работы, обустраиваются тротуары, монтируется бордюрный камень.

По словам начальника махачкалинского Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиля Магомедова, на сегодняшний день работы в городе по проекту БКАД в самом разгаре. Благоприятные погодные условия, а также своевременно заключенные контракты позволили подрядчикам приступить к работам без ущерба для производственного графика и срывов запланированных сроков. Где-то ремонт дорожного полотна уже завершается, а где-то ещё только начинается. При этом на сданных объектах комплекс ремонтных работ выполнен в полном объеме.

Напомним, в дагестанской столице в рамках нацпроекта помимо ремонта 85 улиц будут установлены объекты организации дорожного движения на 67 участках городских дорог. Общая стоимость реализации проекта в Махачкале составит 680 млн рублей.