В Минобрнауки РД обсудили вопросы закупки жилья для детей-сирот

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили в Минобрнауки Дагестана в ходе совещания в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера - министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

Участие в ВКС приняли руководители муниципальных органов управления образованием.

Глава Минобрнауки РД констатировала отставание муниципалитетов от графиков, указанных в дорожных картах, и призвала ускорить работу по проведению торгов и заключению контрактов.

«Лишь в четырёх муниципалитетах проведена эта работа. Это 18 квартир из 316 запланированных нами. Прошу всех активизироваться и не отставать от графиков. Нужно максимально минимизировать все риски, связанные с возможным неосвоением выделенных средств», - подчеркнула вице-премьер.

В этом году на приобретение жилья детям-сиротам из республиканского и федерального бюджетов выделено 260 млн рублей. Средства будут доводиться до муниципальных образований по мере представления в министерство информации о заключенных муниципальных контрактах.

Уммупазиль Омарова напомнила, что Минобрнауки РД, так же, как и в прошлом году, будет контролировать качество приобретаемого жилья для детей-сирот. «Наряду с заключенными контрактами в министерство необходимо направлять акты обследования приобретенных жилых помещений на соответствие санитарным и техническим нормам, а также фотоматериалы указанных жилых помещений», - отметила министр.

Также, вице-премьер поручила проверить сведения о детях-сиротах, состоящих в списке, на наличие у них оснований для предоставления жилья. Глава Минобрнауки РД напомнила о выявленных в 2019 году нарушениях, связанных с включением в список на получения жилья лиц, не имеющих на то оснований, установленных действующим законодательством.

Анализ принимаемых мер органами местного самоуправления по обеспечению жильём детей-сирот будет проводиться еженедельно. Работа по приобретению жилья детям-сиротам должна быть завершена к 1 августа.