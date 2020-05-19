Нурбаганд Нурбагандов: «Главное для Дагестана – это чувство единой семьи»

После этого совещания президент РФ поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

«С большим интересом смотрел сегодня видеосовещание по обстановке в Дагестане. Озвучено большое количество очень важных мер по поддержке населения и в целом нашего региона. Положение очень серьезное, мы все это понимаем. И в первую очередь это понимают наши руководители - Владимир Владимирович Путин и Владимир Абдуалиевич Васильев. Поэтому и дано такое количество столь важных и масштабных поручений Минздраву, Роспотребнадзору, МЧС, другим структурам», - сказал Нурбагандов.

По его мнению, наиболее важным стало поручение о строительстве инфекционной клиники, а также то, что прямо сейчас министерству обороны поручено оперативно развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест.

«Федеральный центр еще раз показал нам свое отношение к Дагестану. Владимир Владимирович Путин напрямую обратился к нам, дагестанцам. С теплотой вспомнил свою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года, напомнил его слова “Главное для счастья и процветания Дагестана – это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана. Чувство семьи единой”. И наша задача сегодня - проявить это единство, всем вместе помочь и руководству республики, и друг другу. Даже элементарное соблюдение режима самоизоляции сегодня уже большая помощь. Сейчас очень непростое время, и нам надо сделать все, чтобы сберечь друг друга, сберечь наше будущее и наш завтрашний день», - отметил Нурбаганд Нурбагандов.