ЗАМАНА - Таисия Билалова: "Обращение говорит об особом отношении Путина к Дагестану и дагестанцам"

Таисия Билалова: "Обращение говорит об особом отношении Путина к Дагестану и дагестанцам"

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19 мая, 2020. Вторник 16:45
Таисия Билалова: &quot;Обращение говорит об особом отношении Путина к Дагестану и дагестанцам&quot;

Руководитель регионального отделения движения «Матери России»  Таисия Билалова прокомментировала обращение Президента РФ.

Таисия Билалова: "Обращение говорит об особом отношении Путина к Дагестану и дагестанцам"
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"Сегодня, пожалуй, мы переживаем очень острый, краеугольный  момент с начала эпидемии, как бы заново осмысляя ситуацию, сложившуюся в республике. Конечно, всем хотелось бы, чтобы угроза пошла на спад, чтобы мы не «потеряли» еще и лето вслед за весной, которую вынужденно проводим в самоизоляции. Однако реальность сильнее наших ожиданий, и приходится признать, что обстановка в Дагестане действительно очень напряженная. Нелегко и федеральному центру: страна у нас огромная, и внимание нужно уделить каждому региону. Но не сомневаюсь, дагестанцы получат всю необходимую помощь, о которой сегодня сказал Президент России. Она крайне важна, несмотря на усилия, которые предпринимало всё это время руководство нашей республики. Уверен, что все озвученные главой государства поручения будут выполнены!", - говорит Таисия Билалова. Напомним, обращение Владимира Путина к гражданам региона, прозвучало накануне, в ходе видеоконференции по ситуации в Дагестане, и транслировалось на телеканале "Россия 24". "Очень тронуло теплое обращение Владимира Владимировича Путина, оно и в самом деле говорит об особом отношении к Дагестану и дагестанцам, что для нас очень ценно. Думаю, оно найдет отклик в душе каждого. Мы же, в свою очередь, должны сделать всё от нас зависящее, чтобы меры, которые будут приняты и  уже принимаются, дали необходимый эффект", - заключает руководитель регионального отделения движения «Матери России»

 

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