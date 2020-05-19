ЗАМАНА - Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

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19 мая, 2020. Вторник 15:58
Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами

Почта России по Дагестану призвала жителей республики оставаться дома до снятия самоизоляции и карантинных мероприятий, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.

Почта России по Дагестану призвала жителей республики воспользоваться цифровыми сервисами
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Кроме того, работники Почты проинформировали дагестанцев о том, что на сайте компании есть все данные о режиме работы отделений связи, а также в мобильном приложении Почты России. Так, любой пользователь сети Интернет сможет отследить корреспонденции и посылки в онлайн-режиме, вызвать курьера или почтальона домой и получить или отправить посылку, заказное письмо, оплатить коммунальные услуги и штрафы, и другие услуги. Кроме того, дагестанские предприниматели с помощью удаленных сервисов имеют возможность отправить электронные заказные письма, а также посылки и оформить подписку на периодические печатные издания: газеты и журналы, по предоплате, не выходя из дома – онлайн-подписка на сайте podpiska.pochta.ru. Отметим, что Почта России продлила срок хранения посылок и писем до 60 дней, поэтому забрать письма и посылки можно и после отмены ограничений.

 

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