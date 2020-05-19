О Международной видеоконференции «Память без границ»

Дистанционные возможности реализации мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы над фашизмом в 2020 году: проблемы и перспективы.

30 апреля 2020 года состоялась Международная научно-общественная онлайн конференция «Память без границ». Дистанционные возможности реализации мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы над фашизмом в 2020 году: проблемы и перспективы.

Организаторы конференции: общественное объединение «Цифровое общество» при поддержке Ресурсно-информационного центра некоммерческих организаций «Круглый стол», Федерального агентства «Россотрудничество» и центра цифрового развития АСИ.

Участие в конференции приняли представители поисковых движений стран СНГ, журналисты, IT специалисты, культурологи, общественные деятели, специалисты по всемирной истории, международным отношениям, преподаватели и студенты вузов из России, Беларуси, Венгрии, Италии, Казахстана, Молдовы, Сербии и Северной Македонии.

Задачи конференции:

Выработка новых форматов, обеспечивающих дистанционное участие граждан в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Великой Победы во Второй Мировой войне.

Формирование комплекса мероприятий на территории стран Европы и СНГ, направленных на сохранение исторической памяти, предотвращение фальсификации истории о Второй Мировой войне и сохранение межпоколенческих связей.

Установление горизонтальных связей между общественными организациями разных стран мира, выступающих против попыток фальсификации и искажения исторической правды о причинах, ходе и итогах Второй Мировой войны.

Гражданское международное сотрудничество, направленное на сохранение исторической памяти о Второй Мировой войне для достижения целей Устойчивого Развития.

Обмен опытом по внедрению и использованию цифровых технологий для реализации всех целей и задач конференции.

По итогам конференции к реализации в период с 9 мая по 3 сентября были предложены следующие международные онлайн-проекты, посвященные 75-й годовщине Великой Победы.

Проект #тотсамыйденьпобеды (Евгения Домрачева (Россия). Интернет-издательство PDG, портал Peterburg2.ru) https://peterburg2.ru/pobeda/

Планируемые мероприятия:

Включение в проект уже реализуемых аналогичных зарубежных проектов, обмен опытом, масштабирование;

Привлечение к масштабированию проекта участников конференции, Федерального агентства «Россотрудничество» и центра цифрового развития АСИ;

Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, к участию в проекте.

Сроки реализации: 03 – 11 мая 2020.

Проект «Интерактивная карта военно-мемориальных объектов» (Екатерина Корнилкова (Италия). Президент ассоциации «Русское поле» член КСАРСИ, Куратор «СМС Италии центр-юг») http://www.reggimentoimmortale.com/karta-zahoronenij/

Планируемые мероприятия:

Включение в проект уже реализуемых аналогичных зарубежных проектов, обмен опытом, масштабирование;

Привлечение к масштабированию проекта участников конференции, Федерального агентства «Россотрудничество» и центра цифрового развития АСИ;

Привлечение к разработке проекта экспертов в области виртуальной и дополненной реальности.

Сроки реализации: 04 мая 2020 – 09 мая 2021.

Проект «Память» (Алевтина Нарваткина (Россия). Руководитель международного проекта «Память»)

https://www.facebook.com/pg/memoryspb2018/posts/

https://award.head-liner.ru/nominations/social/986/

Планируемые мероприятия:

Коммуникационная поддержка проекта Оргкомитетом конференции «Память без границ».

Сроки реализации: бессрочно.

Проект «Письма с фронта» (Ирина Метелицкая-Прусс (Италия). Ведущий специалист Русского Центра им. Н.И.Бородиной — Мерано. Координатор «Бессмертного полка» Южного Тироля) Другие предложения участников и Оргкомитета конференции для реализации в среде соотечественников, проживающих за рубежом:

— Акция «Свеча Победы»;

— Акция «Перекличка городов воинской славы»;

— Организация онлайн-трансляций возложений цветов и венков к военно-мемориальным объектам в странах СНГ и Евросоюза;

— Поведение в онлайн-формате «Уроков Мужества и Памяти» в рамках международного сотрудничества;

— Размещение «Онлайн-музеев воинской доблести и памяти» стран СНГ и Евросоюза на единой платформе;

— Ознакомление с записью онлайн-конференции «Память без границ» представителей военно-патриотических и гражданско-исторических объединений стран Европы и СНГ.

Сроки реализации: 03 мая – 03 сентября 2020.

Другие итоги конференции:

Достижение соглашения между «Павлодарским поисковым исследовательским отрядом «Майдан жолы»», Интернет-издательством PDG и порталом Peterburg2.ru об организации интернет-трансляции нового казахстанского документального фильма «Своих не бросаем» (48 мин.), направленного на защиту и популяризацию исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, поиске без вести пропавших и установлении судеб призывников РККА Казахской ССР, сохранение и увековечение имен воинов-казахстанцев. Ссылка на фильм https://youtu.be/Yt1xHoEz6yI

«Передача дневника жителя блокадного Ленинграда от «СМС Италии центр-юг» руководителю проекта «Память».» — разрешение на публикацию Дневника получил только сайт БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В ИТАЛИИ — http://www.reggimentoimmortale.com

Обмен контактами между участниками и зрителями конференции с целью продолжения международного сотрудничества.

Запись конференции пл ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WrBasJNWdLI.

О Международной видеоконференции «Память без границ»_Список участников