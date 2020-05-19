Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?

Отметим, что продовольственные рынки, в основной своей массе, имеют статусы муниципальных, и решения о временном закрытии принимают органы местного самоуправления. Для примера можно взять универсальный рынок в Хасавюрте, который на время приостановит свою работу. Однако, все городские объекты розничной торговли, такие как продовольственные магазины, супермаркеты будут функционировать в штатном режиме. В Дербенте также в начале апреля местный рынок был временно закрыт для минимизации контактов людей, но уже в начале мая его работа была возобновлена. По информации Управления пресс-службы администрации Махачкалы, продуктовые рынки в столице закрывать не планируется и работать они будут в обычном режиме. При этом, как прокомментировали в Минсельхозе Дагестана, такое решение может быть принято в благих целях, когда на кону стоят человеческие жизни и вопросы борьбы с коронавирусом требуют серьезных шагов.