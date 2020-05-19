Отметим, что продовольственные рынки, в основной своей массе, имеют статусы муниципальных, и решения о временном закрытии принимают органы местного самоуправления. Для примера можно взять универсальный рынок в Хасавюрте, который на время приостановит свою работу. Однако, все городские объекты розничной торговли, такие как продовольственные магазины, супермаркеты будут функционировать в штатном режиме. В Дербенте также в начале апреля местный рынок был временно закрыт для минимизации контактов людей, но уже в начале мая его работа была возобновлена. По информации Управления пресс-службы администрации Махачкалы, продуктовые рынки в столице закрывать не планируется и работать они будут в обычном режиме. При этом, как прокомментировали в Минсельхозе Дагестана, такое решение может быть принято в благих целях, когда на кону стоят человеческие жизни и вопросы борьбы с коронавирусом требуют серьезных шагов.
Закроют ли продовольственные рынки Дагестана из-за коронавируса?
- Автор Мадина
- 19 мая, 2020. Вторник 15:43
В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается тема возможного закрытия продовольственных рынков. Пользователи социальных сетей считают, что закрытие возможно из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией, пишет "Молодежь Дагестана".
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