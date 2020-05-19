«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
В Дагестан направлены автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров с необходимым оборудованием. К работам привлечены 140 человек и 26 единиц техники. «Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры»,— уточнили в МЧС.
В министерстве также напомнили, что в Дагестане организован пункт временного размещения и питания МЧС России для граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину.