ЗАМАНА - Владимир Путин органам власти: «Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка»

Владимир Путин органам власти: «Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка»

Автор
19 мая, 2020. Вторник 11:44
Владимир Путин органам власти: «Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка»

Президент России Владимир Путин накануне в рамках онлайн-совещания по вопросам эпидемиологической обстановки в Республике Дагестан поручил всем ответственным органам власти оказать всю необходимую помощь региону.

Владимир Путин органам власти: «Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка»
Информация

Отметим, в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. От Дагестана в нем приняли участие глава республики Владимир Васильев, председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов, муфтий республики Ахмед-хаджи Абдуллаев и другие.

«Мы, конечно, будем, как и прежде, заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и Правительства России. Повторю, Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка», – подчеркнул глава государства, обращаясь к чиновникам.

Для улучшения эпидемиологической ситуации Владимир Путин дал ряд оперативных поручений. Так, министерству здравоохранения поручено организовать координацию работы, а также совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план по преодолению сложившейся в регионе ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры. 

Роспотребнадзору поручено обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе, а также дать четкие рекомендации, которые позволят снизить риски и избежать новых вспышек эпидемии.

Президент поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

Министерству обороны поручено оперативно развернуть на территории Дагестана многофункциональный медицинский центр не менее чем на 200 мест. В дальнейшем, добавил Владимир Путин, данный объект должен быть передан региону и «в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top