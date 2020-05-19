Президент России Владимир Путин накануне в рамках онлайн-совещания по вопросам эпидемиологической обстановки в Республике Дагестан поручил всем ответственным органам власти оказать всю необходимую помощь региону.

Отметим, в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. От Дагестана в нем приняли участие глава республики Владимир Васильев, председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов, муфтий республики Ахмед-хаджи Абдуллаев и другие.

«Мы, конечно, будем, как и прежде, заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и Правительства России. Повторю, Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка», – подчеркнул глава государства, обращаясь к чиновникам.

Для улучшения эпидемиологической ситуации Владимир Путин дал ряд оперативных поручений. Так, министерству здравоохранения поручено организовать координацию работы, а также совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план по преодолению сложившейся в регионе ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.

Роспотребнадзору поручено обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе, а также дать четкие рекомендации, которые позволят снизить риски и избежать новых вспышек эпидемии.

Президент поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

Министерству обороны поручено оперативно развернуть на территории Дагестана многофункциональный медицинский центр не менее чем на 200 мест. В дальнейшем, добавил Владимир Путин, данный объект должен быть передан региону и «в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана».