Под руководством Владимира Путина и с участием Владимира Васильева обсуждена эпидемиологическая обстановка в Дагестане

Основной темой обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в регионе.

Глава государства подчеркнул, что сейчас священный для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста: «Знаю то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано.

Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестёр, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников.

Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому.

Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий.

Всю поддержку – и финансовую, и материальную, и кадровую – республика обязательно получит».

Владимир Путин также указал, что вопрос с нехваткой тест-систем в республике, лабораторных мощностей, нужно решить максимально быстро.

О том, как организована работа на месте, Главе государства сообщил руководитель региона Владимир Васильев.

В первую очередь Глава РД поблагодарил Президента страны и муфтия республики за то, что удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, а также дагестанцев - за соблюдение режима изоляции.

Далее Владимир Васильев доложил о помощи, оказанной республике оперативным штабом - регион получил палаточный центр на 210 мест, который помогает сейчас в части обсервации, содержания граждан. Кроме того, в Дагестан были направлены две бригады специалистов, от которых получены хорошие рекомендации и не только.

По словам руководителя региона, в РД недавно завершила работу бригада из четырех человек во главе с заместителем Министра здравоохранения Гриднева, который прошел лечебные учреждения, в частности в Кизляре, в Дербенте.

Владимир Васильев также назвал ситуацию в Дербенте сложной, в связи с чем, в городе будут усилены меры.

Говоря о тест-системах, Глава РД указал на необходимость выйти на уровень - до трёх тысяч тестов в сутки.

Касательно лекарственного обеспечения, как информировал руководитель региона, тоже есть подвижки, сейчас они поступают в больших объемах. За этим во избежание злоупотреблений установлен жесткий контроль. Прокуратура и правоохранительные органы работают в этом плане. Если кто-то пытается нажиться на лекарствах, завышает цены, спрос будет неукоснительным, неизбежным и строгим.

Кроме того, Глава РД отметил работу прокуратуры в проверке выплат врачам.

Говоря о средствах индивидуальной защиты, Владимир Васильев заявил: «Сегодня медицинские учреждения, по той информации, которой мы располагаем, в достаточном количестве имеют их. Этот вопрос сегодня у нас уже решен, как мне докладывали».

Кроме того, руководитель региона рассказал, что в республике развернули производство, и оно наращивается. В дальнейшем планируется обеспечивать за счет этого масками, перчатками и дополнительными средствами защиты и другие регионы страны.

«У нас сегодня работают 116 предприятий. У нас не останавливалось строительство, аграрный комплекс работает, практически заканчивает посевную, дорожное строительство как шло, так и шло. Бизнес, организации и, самое главное, Роспотребнадзор сумели обеспечить контроль за ними.

Сейчас задача у нас не допустить [таких очагов], и все больше и больше расширять потенциал экономики. Это просят люди, мы это понимаем», - добавил Глава РД.

Отмечая, что задаются вопросы о том, что количество смертей скрывается, Владимир Васильев объяснил, почему не представляется возможным точно сказать, что человек умер от пневмонии или коронавируса, или от чего-то еще. «В 2018 году ушли из жизни по причине болезни органов дыхания в республике 1374 человека. Тогда мы про COVID-19 ничего не слышали. В 2019 году – 1368 человек. Я спросил специалистов-пульмонологов, они у нас есть. И что самое опасное, оказывается, у нас есть? Умершие от хронической обструктивной болезни легких, сокращенно ХОБЛ. Это прогрессирующее, угрожающее жизни заболевание легких, вызывающее одышку. Сморите, как много общего. Так вот это у нас еще в прошлом и позапрошлом годах, представляете, какой ущерб нанесло нашему обществу.

И когда кто-то у нас в стране или за рубежом говорит «вы скрываете», то здесь просто не получится так легко и просто разделить. Нам предстоит все это проанализировать», - сказал Владимир Васильев.

А самая большая проблема, обращаясь к дагестанцам, добавил Глава РД – это патологоанатомические исследования: 3% населения у нас разрешает это делать.

Кроме того, руководитель региона подчеркнул: «Огромные средства вкладываются в стране, чтобы сделать вакцину. У нас проблема с вакцинацией, в том числе и от кори, мы об этом говорили».

Обращаясь к Президенту страны, Владимир Васильев сказал о необходимости развернуть, построить в регионе инфекционный госпиталь, в связи с тем, что в РД много острых кишечных заболеваний.

«Второй вопрос. У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят, со стороны России [переходят] в Азербайджан. Но в связи со сложной обстановкой в Азербайджане в первую очередь – это их инициатива – да и у нас тоже, было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. Нам бы это позволило выйти, к примеру, это обсуждаемая цифра, на 450 граждан, которые переходят с одной стороны границы на другую. Переходят – и через 15 дней мы всем объявляем, чтобы люди зря не собирались, через 15 дней (14 дней обсервация, один день на санитарную обработку) новая партия проходит. Я полагаю, это будет помогать избежать распространения инфекции, и в то же время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс», - отметил Глава РД.

В завершение доклада, Владимир Васильев добавил, что Дагестан включен в число регионов, в которых будут работать, будут командированы специалисты по новейшим технологиям лечения тяжелых заболеваний COVID-19, которые накоплены сегодня в Москве, в других ведущих центрах.

Хизри Шихсаидов в свою очередь добавил: «Бюджет на текущий год был принят парламентом республики единогласно, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы. Только от Главы Республики Дагестан поступило семь поправок. Всего изменений суммарно ожидаем более чем на 2,5 миллиарда рублей. Все это направлено на развитие указов Президента Российской Федерации для того, чтобы облегчить жизнь людей, положение бизнеса.

Все эти вопросы обсуждены и поддержаны общественными организациями, политическими партиями, а самое главное, гражданами республики.

Наши депутаты Народного Собрания выезжают в районы и города, встречаются с людьми, и то, о чем было Вами сказано, проводят работу, связанную с тем, чтобы в период Ураза-байрам люди находились дома и не контактировали друг с другом. Понимание мы находим.

Все, что было сказано главой нашей Республики, мы делаем совместно, мы находим понимание при обращении наших депутатских групп в адрес главы Республики Дагестан. Мы и дальше будем продолжать эту работу, и я думаю, добьемся определенных успехов в этом деле для того, чтобы сохранить жизни людей».

На совещании выступили также муфтий РД Ахмад-хаджи Абдулаев, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Главный санитарный врач России Анна Попова.

По итогам совещания Владимир Путин отметил, что ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер, чёткой совместной работы региональных органов власти и Правительства России.

В этой связи Президент обозначил ряд оперативных поручений.

Так, в частности, Минздраву поручено организовать координацию работы: совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.

Роспотребнадзору, как указал Владимир Путин, необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в РД, дать чёткие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии.

Кроме того, МЧС поручено организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

«Хочу поручить Министерству обороны с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причём, как и в Воронежской области, такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана», - расставил приоритеты Глава государства.

Затем Владимир Путин обратился к жителям республики: «Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное – это жизни людей».

«Хочу, чтобы вы знали и были уверены – с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой», - заключил Президент Российской Федерации.