ЗАМАНА - В Дагестане 260 млн рублей направлено на приобретение жилья сиротам

В Дагестане 260 млн рублей направлено на приобретение жилья сиротам

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19 мая, 2020. Вторник 02:45
В Дагестане 260 млн рублей направлено на приобретение жилья сиротам

2020 году в Дагестане выделено 260 млн рублей из федерального и регионального бюджетов для приобретения жилья детям-сиротам. Об этом на прошедшем совещании в режиме ВКС с муниципалитетами сообщила вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

В Дагестане 260 млн рублей направлено на приобретение жилья сиротам
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Всего в этом году запланирована покупка 316 квартир. При этом на совещании было отмечено, что муниципалитеты отстают от графика дорожной карты. По словам Омаровой, только в четырех муниципалитетах проведены торги и заключены контракты. Вице-премьер призвала ускорить работу по этим вопросам и следовать составленному графику. Также руководитель министерства отметила, что ведомство будет проверять качество 
приобретаемого жилья на соответствие санитарным и техническим нормам. Работа должна быть завершена до 1 августа. Напомним, в прошлом году в Дагестане также было обеспечено жильем больше трехсот детей-сирот.

 

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