УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Руководитель Дагестанского УФАС России Каир Бабаев встретился с журналистами и озвучил результаты оперативных проверок, проведённых антимонопольным органом для контроля/сдерживания цен на обследование на компьютерном томографе (КТ) в Дагестане. Об этом сообщается на официальной сайте Управления.

«После того, как выяснилось, что обследование на компьютерном томографе дает наиболее адекватное отражение по коронавирусу, спрос на данную услугу поднялся в 5-6 раз, параллельно заговорили о том, что стоимость на данное обследование увеличилась в 2-3 раза.

Каждый день в Управление антимонопольной службы поступает от 5 до 15 звонков от граждан республики, кто сам, или чьи близкие столкнулись с таким резким повышением.

Мы провели проверку. На текущий момент в республике Дагестан выдано более 100 лицензий на услуги компьютерной томографии, а по факту в регионе приобретено и установлено за счет государства 20 компьютерных томографов», — сообщил Каир Бабаев.