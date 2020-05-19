ЗАМАНА - УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Автор
19 мая, 2020. Вторник 02:36
УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане

Руководитель Дагестанского УФАС России Каир Бабаев встретился с журналистами и озвучил результаты оперативных проверок, проведённых антимонопольным органом для контроля/сдерживания цен на обследование на компьютерном томографе (КТ) в Дагестане. Об этом сообщается на официальной сайте Управления.

УФАС не выявило завышения цен на услугу КТ в Дагестане
Информация

«После того, как выяснилось, что обследование на компьютерном томографе дает наиболее адекватное отражение по коронавирусу, спрос на данную услугу поднялся в 5-6 раз, параллельно заговорили о том, что стоимость на данное обследование увеличилась в 2-3 раза.

Каждый день в Управление антимонопольной службы поступает от 5 до 15 звонков от граждан республики, кто сам, или чьи близкие столкнулись с таким резким повышением.

Мы провели проверку. На текущий момент в республике Дагестан выдано более 100 лицензий на услуги компьютерной томографии, а по факту в регионе приобретено и установлено за счет государства 20 компьютерных томографов», — сообщил Каир Бабаев.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top