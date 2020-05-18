Абдулманап Нурмагомедов подключён к аппарату ИВЛ

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом со ссылкой на главу бойцовской организации Fight Nights Global Камила Гаджиева сообщает РБК.

«Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату ИВЛ», – сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом издания.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что состояние 57-летнего тренера оценивается как крайне тяжелое – у него развивается отек легких. По информации источника, у Нурмагомедова-старшего подтвердился COVID-19.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с подозрением на пневмонию. 3 мая из-за ухудшения состояния его доставили в Москву спецбортом авиации МЧС. 13 мая ряд источников сообщили о том, что тренер находится в критическом состоянии после перенесенного инсульта.

Накануне друг семьи Нурмагомедовых журналист Рамазан Рабаданов сообщил, что у специалиста диагностировано обширное поражение легких.

«Он до сих пoр лeжит в бoльнице в Мoскве. У нeго 75% лeгких порaжено, и он перeнес инсyльт. Ему сдeлали шyнтирование, ввeли в кому, и сaми врaчи его вывeли из кoмы. Но он не можeт разговaривать, состoяние тяжелое. Все надеeмся на его выздоровлeние», – заявил Рабаданов.